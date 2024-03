“Me acordé que para el Año Nuevo...”: La particular teoría de Naya Fácil de por qué su 2024 ha sido tan movido

Decir que el inicio de año de Naya Fácil ha sido acontecido, sería quedarse corto. En aproximadamente un mes, la joven movió masas para ayudar a los damnificados por los incendios forestales que azotaron la Quinta Región; estuvo en terreno ayudando a la reconstrucción; se peleó con la alcaldesa de Quilpué; fue arrestada tras una supuesta agresión a un mozo en un bar de Viña del Mar.

Debido a este altercado, se reabrió su causa de Caldera tras una infracción a su suspensión condicional al ser detenida. A los pocos días, ella sufrió un portonazo; terminó con su andante; firmó para el próximo reality de Canal 13 y se consolidó como la gran apuesta de “¿Ganar o servir?”; se convirtió en la nueva Embajadora del Festival de Viña del Mar; y tuvo un mediático conflicto con Pamela Díaz y Botota Fox.

Esta semana, Naya manifestó su cansancio emocional y su falta de motivación de entrar al reality de Canal 13, especialmente después de sus nuevos problemas legales. Por esto, ella comenzó a asistir a terapia psicológica y a las dos sesiones recibió un diagnóstico, la cual la dejó perpleja, y para aliviar las penas, salió de fiesta. Esta celebración se salió de control, fue a un motel con diversas personas, se grabó teniendo relaciones sexuales y el registró se filtró. Ella acusó que se difundió sin su consentimiento.

La teoría de Naya

La noche de este sábado, Naya Fácil comenzó a reflexionar en su cama antes de dormir y luciendo su gorro de pijama. Ella llegó a una teoría de por qué su 2024 ha sido tan movido y acontecido, el cual todavía no termina el primer trimestre.

“Me acordé que para el Año Nuevo en un pueblo que no sé cómo carajo se llamaba, quemaron un muñeco mío. No sé quién mierda hizo esa huea, ahora entiendo. No llevo ni la mitad del año, y mi 2024 ha sido más movido que la cresta, ¿qué carajo pasa?”, comentó Naya, quien comenzó a hacer memoria por si había hecho algún ritual que salió mal. Ahí es cuando se acordó del muñeco y este supuesto acto de brujería.

Los pensamientos intrusivos de Naya Fácil no cesaron, y momentos después comenzó a pensar que quizás este es su último año en la tierra, o incluso sus últimos meses. Ella teorizó que todos los eventos que han sucedido serían un vaticinio de su fallecimiento. “Bueno, por lo menos hice todo lo que se me antojó en la vida”, afirmó y confesó que ya le está dando miedo salir a la calle ya que puede pasarle cualquier cosa.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram